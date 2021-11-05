مصدر بالأهلى يكشف أسباب استبعاد كهربا من القمة

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كشف مصدر داخل الفريق الكروى بالاهلى أن السبب الحقيقى لاستبعاد محمود كهربا من قائمة الفريق التى ستشارك فى مباراة الزمالك مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفنى بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لحين الانتهاء من مباراة الزمالك.

ونبه الجهاز الفني بمجرد انتهاء مباراة البنك الأهلي على لاعبي الفريق بمنع ظهور أو استخدام أي لاعب لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر أي شيء لحين خوض مباراة الزمالك.

وحرص كهربا عقب تسجيله هدفًا في المباراة الودية أمام فريق المرج على نشر الهدف والتفاعل معه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وجاء تصرف كهربا مخالفًا لما وضعه الجهاز الفني بقيادة موسيماني من قرار بالاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة النادي ليتقرر استبعاد اللاعب