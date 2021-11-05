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ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 4 مواطنين و9 مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 317 رأسًا من الإبل و85 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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