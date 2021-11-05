أخبار عاجلة

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات -
مصرع شاب في حادث مروري بقنا -
الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

شوفت الحمام اللونج فيس .. سعر الفرد 15 ألف جنيه .. موجود بشراب وحافى فى الغربية

Print
مواضيع متعلقة
تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس