تعرف على سبب رفض موسيمانى إقامة معسكر خارجى خلال التوقف

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رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بالنادى الأهلى، إقامة معسكر خارجى خلال فترة التوقف التى تبدأ من اليوم حتى 18 نوفمبر الجارى لارتباط المنتخب بمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات المونديال، خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان المدير الفنى رفض المعسكر خارجى بسبب النقص العددى فى الفريق لظروف إنضمام الدوليين لمعسكرات منتخبات بلادهم وعدم جدوى السفر وخوض مباريات ودية خارج مصر بدون الدوليين.

ويدرس موسيمانى إقامة معسكر داخلى بجانب خوض التدريبات على ملعب التتش بشكل يومى على أن يخوض الفريق عدد من المباريات الودية لتجربة البدلاء والحفاظ على حساسية المباريات للعناصر الأساسية غير الدوليين لتجهيز كل العناصر للفترة المقبلة حيث يلعب الفريق مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

كما إستقر المدير الفنى على وضع برنامج تدريبى خاص خلال التوقف لعلاج الأخطاء الفنية وتحفيظهم بعض الجمل الفنى التى يرغب فى تطبيقها خلال المباريات الرسمية المقبلة.