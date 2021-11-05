أخبار عاجلة

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات -
مصرع شاب في حادث مروري بقنا -
الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على سبب رفض موسيمانى إقامة معسكر خارجى خلال التوقف

Print
تعرف على سبب رفض موسيمانى إقامة معسكر خارجى خلال التوقف تعرف على سبب رفض موسيمانى إقامة معسكر خارجى خلال التوقف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بالنادى الأهلى، إقامة معسكر خارجى خلال فترة التوقف التى تبدأ من اليوم حتى 18 نوفمبر الجارى لارتباط بمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات المونديال، خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان المدير الفنى رفض المعسكر خارجى بسبب النقص العددى فى الفريق لظروف إنضمام الدوليين لمعسكرات منتخبات بلادهم وعدم جدوى السفر وخوض مباريات ودية خارج بدون الدوليين.

ويدرس موسيمانى إقامة معسكر داخلى بجانب خوض التدريبات على ملعب التتش بشكل يومى على أن يخوض الفريق عدد من المباريات الودية لتجربة البدلاء والحفاظ على حساسية المباريات للعناصر الأساسية غير الدوليين لتجهيز كل العناصر للفترة المقبلة حيث يلعب الفريق مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

كما إستقر المدير الفنى على وضع برنامج تدريبى خاص خلال التوقف لعلاج الأخطاء الفنية وتحفيظهم بعض الجمل الفنى التى يرغب فى تطبيقها خلال المباريات الرسمية المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في حادث مروري بقنا

مصرع شاب في حادث مروري بقنا

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ