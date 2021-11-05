مشاهدة مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري - الجمعة 5-11-2021 (لحظة بحلظة)

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وينطلق اللقاء بين الفريقين عند الساعة الخماسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وتخطى غزل المحلة عقبة مضيفه إيسترن كومباني بنتيجة 3-2، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ختام الجولة الثانية للدوري المصري .

تقدم المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 27 ثم أضاف أحمد غنيم الهدف الثاني في الدقيقة 32، ورد أحمد متعب لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 .

وسجل هشام نبوي الهدف الثالث للمحلة في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، وأحرز إيسترن كومباني الهدف الثاني عن طريق محمد حسن في الدقيقة 76 .

ورفع غزل المحلة رصيده بقيادة مديره الفني محمد عودة إلى 4 نقاط، متساويا مع الاتحاد وسيراميكا كليوباترا خلف الأهلي والزمالك وبيراميدز .

وظل رصيد إيسترن كومباني بقيادة المدرب علاء نوح، بلا نقاط.