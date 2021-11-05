أخبار عاجلة

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات -
مصرع شاب في حادث مروري بقنا -
الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السبت.. انطلاق مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم

Print
السبت.. انطلاق مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم السبت.. انطلاق مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق عصر السبت، مباريات الاسبوع السادس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا ب «دوري المظاليم» حيث يلتقي نادي المدينة المنورة مع نادي أسوان، ونادي قنا مع نادي طامية الفيوم، نادي تليفونات بني سويف مع نادي بني سويف، ونادي البداري مع نادي بترول أسيوط، ونادي المنيا مع نادي ملوي، ونادي سوهاج مع نادي ديروط، ونادي الإعلاميين مع نادي الفيوم، ونادي كيما أسوان مع نادي الألمنيوم.

ويتصدر المجموعة نادي المنيا، برصيد 12 نقاط،، واسوان في المركز الثاني برصيد 12 نقاط، بفارق الاهداف ولنادي المنيا مبارة مؤجلة، والألمنيوم في المركز الثالث.

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين