أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة أسطورة بئر برهوت باليمن.. هل هو «سجن الشياطين»؟

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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه والاستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، حقيقة أسطورة بئر برهوت باليمن «سجن الشياطين أو قعر جهنم».

قال شراقي، إنه يوجد بئر عميق باليمن يصل قطر الفوهة حوالى 30 م، وعمق 112 م، ويتسع قاعه إلى حوالى 112 م. نتج هذا البئر ذوبان الصخور الكربونية في تلك المنطقة من مياه الأمطار التي تتخلل التشققات وتكون مياه جوفية تزيد من تحلل الصخور وتكوين الكهوف التي تزداد مع الزمن في العمق والاتساع إلى أن ينهر سقفها وتظهر على سطح الأرض كمنخفضات تسمى «Karst» ويوجد في مصر كهوف من هذا النوع في بنى سويف «كهف وادى سنور» نتيجة عمل المياه الجوفية، وفى رأس محمد نتيجة ذوبات الصخور الجيرية بمياه البحر الأحمر المتسربة في التشققات، ومن أشهر الكهوف في طنجة بالمغرب «هيرقل» نتيجة ذوبان الصخور الجيرية بمياه المحيط الأطلنطى.

وأشار شراقي إلى أن تشتهر الكهوف بترسيبات الأعمدة الصواعد والهوابط، وتتكون من هذه الترسيبات صخور الألاباستر بألوانها المخلفة المتدرجة نتيجة ترسيب الطبقات الخفيفة.

وتابع: تنبعث من بئر برهوت روائح كريهة وغازات ترجع إلى تحلل المواد العضوية ونفوق بعض الحيوانات البرية بداخله أو التي تسقط فيه، ولا يجرؤ أحد على النزول فيه لاعتقاد أن الأرواح والجن تسكنه، كما كانوا يحكوا لنا زمان عن أماكن سكن الجن أو «الجنية» وأى شخص ينزل فيه مفقود.

وأضاف شراقي: بئر برهوت كهف عادى جدا ويوجد منه العشرات في المنطقة وغيرها، وصل اليه بعض الباحثين مؤخرا ووجدوا المياه الجوفية تنبثق من جدرانه من خلال التشققات لتكون شلالات، كما تبين أن العديد من الكائنات تتخذ من هذا المكان موطناً لها كالضفادع والأفاعى والحشرات، وخرج الفريق سالمًا.

بئر برهوت في اليمن