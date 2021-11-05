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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل لبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح، والانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، والتعامل مع التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعى والحلول الأخرى المتميزة، واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، لبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3 مليون و324 الف جنيه.

وأكد المحافظ على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه جارى رفع كفاءة الكهرباء وإحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء والتي شملت إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذيات السنترال باحلال 200م كابل متوسط بمدينة دسوق بتكلفة 130ألف جنيه، وتم إحلال وتجدي شبكة الجهد المتوسط على مغذى الورشة باحلال 720م كابل جهد متوسط بمركز ومدينة البرلس بتكلفة 791 ألف جنيه، ليبلغ اجمالى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط 921 ألف جنيه.

وأضافت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، انه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ110 عامود جهد منخفض وتضمنت «الكوم2، الشراقوة، رماح، التفتيش، المفتى، بوريد، الفراكة» بقرى مركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة 110 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ145 عامود جهد منخفض وتضمنت «قرية غلاب، شباس الملح، جاب الله، عبدالحليم محمود» بقرى شمال دسوق بتكلفة 502 ألف جنيه، كذا إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ113 عامود جهد منخفض بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 604 ألف جنيه، ليبلغ اجمالى إحلال وتجديد الجهد المنخفض مليون و206 ألف جنيه، بالإضافة إلى عمليات تحسين الجهد بانشاء نقطة جديدة بمركز ومدينة قلين حيث تم انشاء 2 نفطة تحسين جهد بقرية البكاتوش وقرية شباس عمير بتكلفة مليون و195 ألف جنيه، يأتي ذلك في إطار أهمية استقرار التغذية الكهربائية.