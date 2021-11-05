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الليلة.. CBC تذيع حفل الفنانة عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية

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الليلة.. CBC تذيع حفل الفنانة عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. CBC تذيع حفل الفنانة عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc العامة حفل الفنانة الكبيرة عفاف راضي، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم.

يتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أعمال عفاف راضي التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، مثل «سلم سلم»، و«يمكن على باله»، و«ردوا السلام»، و«يا وابور الساعة ١٢»، و«وحدي»، و«ابعد يا حب»، و«هوا يا هوا»، و«يهديك يرضيك»، و« هي أمي».

كانت قناة cbc العامة قد عرضت بالأمس، حفل الفنان مدحت صالح، ضمن فعاليات الليلة الثالثة من فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدم خلالها مجموعة من أبرز أغنياته، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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عفاف راضى تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

المصرى اليوم

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