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مرفت أبو عوف: الملتقى الخامس لمؤسسة «أولادنا» يليق بجهود لتحقيق الدمج المجتمعي

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مرفت أبو عوف: الملتقى الخامس لمؤسسة «أولادنا» يليق بجهود مصر لتحقيق الدمج المجتمعي مرفت أبو عوف: الملتقى الخامس لمؤسسة «أولادنا» يليق بجهود لتحقيق الدمج المجتمعي

لاقتراحات اماكن الخروج

تحت رعاية السيد عبدالفتاح رئيس الجمهورية يعقد المؤتمر صحفي للملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا يوم السبت القادم الموافق السادس من نوفمبر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يقام الملتقي تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» وسوف تقوم بتقديم فعاليات المؤتمر الدكتورة ميرفت ابو عوف، أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس أمناء مؤسسة أولادنا.

وقالت أبوعوف في تصريحات خاصة إنها سعيدة بتقديم فعاليات المؤتمر الصحفي، للملتقي لأنه حدث هام، واستثنائي حيث يجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وبين ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لأول مرة، ويمنح فرصة لذوي القدرات الخاصة في الاندماج مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وكذلك الاندماج مع فرق الدول الأفريقية والصينية، إضافة لدولة ضيفة الشرف، مما يحقق الدمج المجتمعي. وقدمت التحية لرئيس الملتقي سهير عبدالقادر، مشيرة إلى أنها تبذل مجهودا غير عادي، من أجل الخروج بالملتقى في صورة مشرفة تليق بمصر والجهد المبذول لتحقيق الدمج المجتمعي.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من الملتقى يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التخطيط إضافة لوزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

المصرى اليوم

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