ويجز يستعد لإحياء حفل توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية في نيجيريا

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يستعد مغني الراب ويجز لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر.

ويضع ويجز بصمته المميزة في العروض الغنائية الحية بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية، الأحد 21 نوفمبر.

وتعد جوائز «الموسيقى الأفريقية»Afrima«أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام، وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.

وتحتدم المنافسة حول أفضل فنانة في شمال أفريقيا بين 10 فنانات عرب، من بينهن روبي وهايدي موسى من مصر عن أغنيتي «حتة تانية» و«تصدق وتآمن بالله»، والتونسية آمال مثلوثي عن أغنية «حلم»، والتونسية لطيفة العرفاوي عن أغنية «الأستاذ»، بجانب منافسة حادة بين خمس مطربات من المغرب، من بينهن الديفا سميرة سعيد عن أغنيتها «مون شيري»، بجانب كل من سلمى رشيد بأغنية «شلونج»، وجيلان بأغنية «شي وقات»، وعبير عن أغنية «يخت»، إضافة إلى منال بنشليخة عن أغنية «عيطو للبوليس»، وندى أزهري عن أغنية «طاح الليل».

في حين يتصارع 10 مطربون عرب على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا، على رأسهم الهضبة عمرو دياب عن أغنية «يا أنا يا لأ»، بينما يدخل محمد رمضان التحدي في تصنيف افصل تعاون فني بأغنيته «يا حبيبي» التي قدمها مع العالمي ميتري جيمس، بعد تتويحه بجوائز أفريما منذ عامين كأفضل فنان جماهيريا.

كما تشهد الجوائز منافسة مغربية حادة بين خمسة فنانين، وهم ديزي دروس عن أغنية «نوطا»، وحمزة الفضلي عن أغنية «ويلو»، والحر عن أغنية «حس بيا»، بجانب مسلم عن أغنية «سكاتي»، وزهير البهاوي عن أغنية «سولو دموعي». إضافة إلى الجزائري مو جرين عن أغنية «بيلا»، والجزائري سولكينج عن أغنية «فادا»، والتونسي كلاي بيج عن أغنية «يلعب».