أخبار عاجلة

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات -
مصرع شاب في حادث مروري بقنا -
الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية

Print
"التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية "التحالف":  (29) عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية
شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية، والقضاء على  (126) عنصراً إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ (29) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد "التحالف" ان عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية، والقضاء على (126) عنصراً إرهابيًا.
‏وقال تحالف دعم الشرعية ، اننا مستمرون في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة!

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ!

الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ!

الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية

الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية