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«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
مصرع شاب في حادث مروري بقنا
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية
-
الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:20 مساءً
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فيديو اليوم السابع
عصفور الحب .. ( الجوز بـ300 جنيه ) .. من سوق الجمعة هدية العشاق فى الفلانتاين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:14 مساءً
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