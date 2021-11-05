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15 طبيبًا يوقعون الكشف الطبي على المواطنين ببئر العبد مجانًا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
بيانات الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا إيرانيا في أكتوبر
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
«حاول استدراجي خارج مصر».. خالد الجندي يرد على زكريا بطرس (فيديو)
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
المفتي: الأفكار المتطرفة مرتبطة بتفسيرات مغلوطة لبعض الأديان ولا تتعلق بدين محدد
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
ضبط طن صابون سائل ومنظفات منتهية الصلاحية في مخزن منشأة سياحية بالغردقة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
صحة شمال سيناء تؤكد انتظام العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة لمواجهة كورونا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
«الجنائية الدولية»: سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبًا من المحكمة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
«كل ما قيل كلام أهبل».. مبروك عطية يرد على زكريا بطرس (فيديو)
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
أحمد الفيشاوي يبدأ التحضير لـ«عودة طاقية الإخفا».. والمؤلف: قصة الفيلم مفاجأة
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
«تعبانة ومفيش تحسن خلال وقتنا هذا».. أسرة سهير البابلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العراق.. اشتباكات بين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن.. وحرق عدد من خيام المعتصمين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:10 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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