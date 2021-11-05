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ينتظر عشاق الكرة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، وهي القمة التي تحمل رقم 123 بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، في تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة والتشويق.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

نشاهد الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك على قنوات أون تايم سبورت، حيث تبث مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، لأنها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدوري الممتاز

النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه نادي الزمالك ونادي بيراميدز، لكنه يتفوق الأهلي بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز.

تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

أحمد فتوح- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي

طارق حامد- إمام عاشور- أوباما

أحمد زيزو- بن شرقي- عمرو السعيد

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تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد الزمالك في الدوري المصري

نتقل لكم بوابة «المصري اليوم«تشكيل الفريقين الاهلي والزمالك

محمد الشناوي في حراسة المرمى

بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

عمرو السولية- أليو ديانج

قفشة- بيرسي تاو- لويس ميكيسوني- محمد شريف

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