محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 8450 لسنة 2020، بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، برئاسة إسماعيل صابر أبوالعلا مدير مكتب المستشار القانوني بالمحافظة، ومندوب من إدارة الشؤون القانونية، وأخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة.

وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور، عن طريق عقد دورات تدريبة متتالية بمركز التدريب الإداري والتنمية البشرية بالمحافظة ،ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الإهتمام بشكاوي الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة ،و ذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، وكبار السن، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي، لإقامة حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية كنوع من الرقابة الشعبية، وإنشاء وحدات فرعية لحقوق الانسان بمجالس المدن والأحياء، تتبع الوحدة الرئيسية بالمحافظة، وكذلك تسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المشروعات القومية والأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة، والتي لها علاقة بحقوق الإنسان.

أوضح المحافظ أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، والإلتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية ،بالتنسيق مع لجنه تنمية وبناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،وعلي القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتاب وزارة التنمية المحلية لقطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام «وحدة حقوق الإنسان»، وعلي مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة، وإنطلاقاً من تبني الدولة لرؤية تنموية متكاملة في تعزيز وإحترام وحماية حقوق الإنسان، بإعتباره محور العملية التنموية، وتماشياً مع الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى النهوض بكافة الحقوق المدنية والسياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية، والإتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تميز.