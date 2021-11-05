زراعة 325 شجرة بطرق وشوارع مدينة أخميم بسوهاج

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قال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، إن الوحدة المحلية بالمركز قامت بزراعة ٣٢٥ شجرة بالطرق والشوارع الرئيسية وأمام مدارس المدينة.

وأوضح "حبارير"، فى تصريحات له اليوم - أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية، بشأن ضرورة الإهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، وبخاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، واختيار أنواع الأشجار التى تتميز بالمظهر الجمالى وتحمل درجات الحرارة المرتفعة تماشياً مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف، بأنه تم زراعة عدد من الأشجار بطريق أخميم سوهاج، وشارع مجلس المدينة، وأمام محطة المياه، ومدخل كوبري فهمي بقرية الكولة، وأمام وحدة الإسعاف والسلخانة، والوحدة المحلية بقرية الحواويش، منوهاً بأنه سيتم العمل على زيادة الكثافة الشجرية وزراعة أشجار جديدة وعمل أحواض بالطرق الرئيسية والشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المدارس والمناطق الخالية من أشجار، مع تواصل المتابعة الدورية لأعمال الرى وقص وتهذيب الأشجار.