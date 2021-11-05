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النقل تعلق المونوريل أمام أرض المعارض قبل افتتاح معرض «ترانس ميا» بـ 48 ساعه

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النقل تعلق المونوريل أمام أرض المعارض قبل افتتاح معرض «ترانس ميا» بـ 48 ساعه النقل تعلق المونوريل أمام أرض المعارض قبل افتتاح معرض «ترانس ميا» بـ 48 ساعه

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قامت وزارة النقل بتعليق أول قطار للمونوريل في التجمع الخامس أمام معرض المؤتمرات، وذلك قبيل يومين من افتتاح معرض النقل الرابع «ترانس ميا»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح في الفترة من ٧- ١٠ نوفمبر.

ويشارك في معرض النقل في هذه الدورة نحو ٢٥٠ شركة مصرية وعالمية في قطاعات النقل المختلفة، ويستعرض المعرض آخر المستجدات في قطاع النقل وفي مقدمتها القطار ات الكهربائية «Let- المونوريل- القطار السريع- ومترو الانفاق»، كما يستعرض مشروعات النقل البحري والموانيء البرية، والانجازات في الطرق والكباري.

المصرى اليوم

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