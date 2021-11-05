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التهمت النيران باخرة سياحية بشارع النيل برأس البر بمحافظة دمياط.

كان حريقا شب بالباخرة بعد ظهر اليوم، وعلي الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحريق، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران التي اندلعت بفعل الرياح الشديدة في هذه المنطقة.

كما قامت قوات الحماية المدنية بمعاونة بعض الأهالي بربط الباخرة السياحية بالمرسي تجنبا لحركتها وامتدادا النيران للمراكب المجاورة في هذه المنطقة، فيما لم يتم التحقق من سبب الحريق.

وقامت الأجهزة الأمنية بإعداد طوق أمني وفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة المحيطة، ولم يعلن وقوع إصابات جراء الحريق.

وقال شهود عيان إن النيران اندلعت بشكل مفاجئ دون سبب واضح، مما يرجح حدوث ماس كهربائي.