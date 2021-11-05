رضا سيكا : أخشي أن تكون هناك مجاملات لـ الأهلي على حساب للزمالك في مباراة القمة

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فتح رضا سيكا نجم نادي الاسماعيلي والزمالك السابق النار على لجنة التحكيم بعد اختيارها. لمحمد عادل حكما لمباراة القمة اليوم بين الزمالك والاهلى مؤكدا ان عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام غير موفق في اختيار عادل للقمة

وقال سيكا في تصريحات للمصري اليوم: «اتوقع وجود ازمات واخطاء تحكيمية وقرارات غير عادله من طاقم التحكيم واخشي ان تكون هناك مجاملات للاهلي على حساب للزمالك»

وأكد أن محمد عادل أصبح حكم دائم للعديد من مباريات الاهلي وهو امر اثار اندهاشي متوقعا ان التحكيم قد يلعب دوراً في فوز للاهلي اليوم .

وقال نجم الدراويش: «أطالب محمد عادل ان يكون عادل في قراراته مؤكدا ثقته في كارتيرون ولاعبي نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام النادي الاهلي وقدرتهم على تحقيق الفوز».