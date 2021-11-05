محاضرات تثقيفية وورش فنون تشكيلية بالوادي الجديد

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه العديد من المحاضرات التثقيفية والورش الفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث أقام قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان «التعليم ودوره في تشكيل عقول واعية» حاضرها وليد أحمد، ناقش فيها مفهوم وأهمية التعليم للفرد والمجتمع وطرق اكتساب التعليم المختلفة، إلى جانب عقد لقاء أدبي لنادى أدب قصر ثقافة موطز

وأقام بيت ثقافة الراشدة محاضرة بعنوان «تعزيز الترابط والذكاء والوعي لدى الأطفال»، حاضرها حسن حجاب وناقش فيها أهم طرق تنمية الذكاء لدى الطفل ودور الأسرة في الترابط الأسري وبناء شخصية الطفل بجانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان «وطنى مصر»، كما نظم بيت ثقافة القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان «معا للسلام»، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشتى فنون تشكيلية بأستخدام الفوم والورق الملون والصدف إلى جانب عرض افلام كارتون من خلال نادى السينما للطفل.

وقدم بيت ثقافة بلاط ورشة حكى بعنوان «العلامات الكونية وقت مولد النبي» كذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة حكى بعنوان «كيف اتعامل مع لوم الآخرين»، وقام بيت ثقافة المنيرة بمناقشة كتاب «المرأة وقضية العمران» للمؤلف السيد محمد عبدالحق، فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنى لفرقة التلقائين للفنون الشعبية بالفرافرة.