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أضرار السكر في محاضرة بقصر ثقافة أسيوط

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أضرار السكر في محاضرة بقصر ثقافة أسيوط أضرار السكر في محاضرة بقصر ثقافة أسيوط

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث شهدت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية بعنوان «داء السكرى واضراره» قدمها مصطفي عاطف والذي تحدث حول أسباب الإصابة بالمرض لأي إنسان ترجع إلى ”السمنة“ وعدم ممارسة الرياضة والحركة وتناول الوجبات السريعة والمياة الغازية وشدد على حتمية ممارسة الرياضة والحركة.

ونظم قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ريتا وفيق تحت عنوان «الوان الطيف» واكتشاف بعض الموهوبين وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية، بجانب عروض سينما للأطفال.

واختتم قصر ثقافة أبوتيج فعاليات الورشة الأدبية للطفل بعنوان «اكتب شعر» وبإشراف محمد محمود صالح وعائشة العطيفي، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متتالية، وألقي خلالها بعض المتدربين القصائد الشعرية الجديدة وسط حضور اللجنة المشرفة على الورشة، وتبارى الأدباء الشباب بقصائدهم الإبداعية، وقدم الشاعر عصام همام دراسة نقدية حول القصائد الشعرية وناقش المجريسي اللغويات والتقنيات الشعرية.

المصرى اليوم

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