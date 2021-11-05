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إنطلاق قافلة ثقافية بقرية اغورمي بواحة سيوة

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إنطلاق قافلة ثقافية بقرية اغورمي بواحة سيوة إنطلاق قافلة ثقافية بقرية اغورمي بواحة سيوة

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث تنظم القافلة الثقافية بقرية اغورمي بواحة سيوة من ٣ إلى ٩ نوفمبر الجاري،

تتضمن الفعاليات إنشاد ديني لهاشم ابو القاسم، ورشة حرف بيئية لأشغال الخوص نفذها احمد أدمي بمشاركة مجموعة من أطفال القرية، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية للتلوين والرسم والصلصال، بالإضافة إلى عروض أفلام لسينما الأطفال «الف نهار ونهار، قصص الأنبياء، بطل من سيناء، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية».

المصرى اليوم

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