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بالصور "سبق" في "بوليفارد الرياض".. ترفيه ومتعة تصنع الفرح في المجتمع

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مكان جاذب يجمع الأسواق ومراكز الترفيه والمطاعم والمقاهي العربية والعالمية

بالصور

تعد منطقة "بوليفارد الرياض" شمال العاصمة والمقامة حالياً ضمن مرسم الرياض 2021، مكاناً رائعاً للترفيه والاستمتاع لكافة الأعمار، ورحلة ممتعة مع صناعة الفرح الراقي متعدد الخيارات الذي يرضي جميع الأذواق.

"سبق" تجولت في منطقة "البوليفارد" ورصدت جهود هيئة الترفيه الجبارة في إمتاع زوار المكان ومرتاديه.
في البدء وعند المدخل الرئيسي "للبوليفارد" يتولد إحساس عال بجمال وبكثافة الجهود المبذولة من هيئة الترفيه في تنفيذ هذا المكان الرائع؛ فالشاشات الإعلانية الضخمة الملونة المنتشرة على امتداد المباني الشاهقة عند المدخل، والتي تعرض الأغاني الوطنية الشهيرة، والإعلانات التجارية لماركات عالمية؛ تخلق متعة بصرية تلفت الأنظار.

وفي مسارات "البوليفارد" المتنوعة يمتزج الخس التحاري الذكي بالترفيهي بالتراث السعودي والعربي، والحداثة المعاصرة، فتجد الأسواق التجارية، ومراكز الترفيه المتنوعة، والمطاعم والمقاهي العالمية التي تتمتع بإطلالة على الحدائق والنافورة الراقصة الملونة.

وسيجد الزوار في منطقة "الموسيقى" تحديداً تنوعاً طربياً مع الأنغام والألحان المحلية والعربية والغربية التي تضم كذلك عدداً من المسارح والمطاعم المتخصصة التي تهدف لتقديم تجربة مختلفة، وبالقرب منها أيضاً مطاعم ومقاه بطابع شعبي عربي.

وللفن السعودي والخليجي بصمته المميزة في هذا المكان الممتع؛ حيث يوجد متحف، ومقهى متخصص للعديد من المطربين والفنانيين بأعمالهم الفنية الشهيرة على مدى مسيرتهم الطويلة، تعرض فيها مقتنياتهم وصور شخصياتهم التمثيلية عبر تاريخهم الثري.

وبالقرب منها منطقة مطاعم الوجبات السريعة والأكلات الخفيفة، والجلسات العائلية بتصميم دائري، ونافورة ملونة تصنع جواً من الفرح والاستمتاع الرائع.

وفي الطرف المقابل مقهى لنادي النصر والهلال وألعاب الأطفال ذات الطابع العالمي بالشخصيات الشهيرة.

وتقام في "البوليفارد" كذلك الألعاب النارية الليلية المبهرة، والعروض والحفلات الموسيقية المحلية والعربية، والعالمية في الساحة الدولية، بالإضافة إلى الملاعب الترفيهية، ومناطق البيع بالتجزئة ومنطقة شاحنات الطعام.

ويمكن القول: إن "بوليفارد الرياض" هو تجربة ترفيهية ممتعة وجميلة أثبتت قدرة هيئة الترفيه العالية في تحويل الواقع إلى خيال جميل أضاف الكثير لنا ولعاصمتنا الغالية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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