حملات توعية للمواطنين بقرية منشأة أبوعامر بالشرقية أثناء تنفيذ «حياة كريمة»

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعية وإستطلاع رأي ومسح ميداني بقرية منشأة أبوعامر مركز ومدينة الحسينية؛ لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات الكبرى وكيفية التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي.

وأشار مهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ،وأن الشركة تعمل بكل طاقتها لتأهيل القري المختارة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن حياة كريمة لأهلها ورفع مستوي الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح رئيس الشركة أن المشروع القومي حياة كريمة جاء لتوحيد جهود الدولة من وزارات وهيئات معنية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع الخاص ؛سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى .

وأكد «عامر» أن تلك الحملات تأتى ضمن خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأن من أهداف تلك الحملات توعية المواطنين بأهمية القطع الموفرة التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالى تقليل قيمة فاتورة المياه ،وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة مثل التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي، وتعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية من خلال الرابط التالي :-

https://www.facebook.com/shapwasco

وقد اثني الأهالي على الحملات المستمرة لتوعيتهم وأن الأعمال تسير بشكل منتظم كما اكدوا فرحهم بالمجهود القائم لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ مما أبدوا استعدادهم في تذليل أي عقبات أمام الشركات المنفذه حتي يتحقق حلم المشروع القومي حياة كريمة.