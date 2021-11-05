«عاجبني تنبؤاته ومعرفته».. الفنانة «شمس» الكويتية تطلب بيل جيتس للزواج

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طلبت الفنانة شمس الكويتية، الملياردير الأمريكي «بيل غيتس» للزواج، وذلك عبر تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

يذكر أن الملياردير الأمريكي «بيل جيتس» مؤسس مايكروسوفت، إحدى أضخم الشركات في عالم التكنولوجيا.

شمس الكويتية خلال جولتها بـ نهر الفرات - صورة أرشيفية

الفنانة شمس تعرض الزواج على بيل جيتس لإعجابها بتوقعاته الخاصة بالمستقبل.

وقد أعادت الفنانة الكويتية «شمس» مشاركة تغريده تفيد تحذير «بيل جيتس» من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار، ويُطالب بتمويله مالياً للقيام بأبحاث علمية، لتلافى هذه الهجمة.

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شمس الكويتية خلال جولتها بـ نهر الفرات - صورة أرشيفية

وكتبت الفنانة الكويتية «شمس» على «تويتر» معلقة على هذه التغريدة: «جميل هذا الإنسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج... تتوقعون يوافق؟».