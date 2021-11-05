أخبار عاجلة

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران -
الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ! -
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«عاجبني تنبؤاته ومعرفته».. الفنانة «شمس» الكويتية تطلب بيل جيتس للزواج

Print
«عاجبني تنبؤاته ومعرفته».. الفنانة «شمس» الكويتية تطلب بيل جيتس للزواج «عاجبني تنبؤاته ومعرفته».. الفنانة «شمس» الكويتية تطلب بيل جيتس للزواج

لاقتراحات اماكن الخروج

طلبت الفنانة شمس الكويتية، الملياردير الأمريكي «بيل غيتس» للزواج، وذلك عبر تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

يذكر أن الملياردير الأمريكي «بيل جيتس» مؤسس مايكروسوفت، إحدى أضخم الشركات في عالم التكنولوجيا.

شمس الكويتية خلال جولتها بـ نهر الفرات - صورة أرشيفية

الفنانة شمس تعرض الزواج على بيل جيتس لإعجابها بتوقعاته الخاصة بالمستقبل.

وقد أعادت الفنانة الكويتية «شمس» مشاركة تغريده تفيد تحذير «بيل جيتس» من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار، ويُطالب بتمويله مالياً للقيام بأبحاث علمية، لتلافى هذه الهجمة.

تابع ايضا: شمس الكويتية خلال جولتها بنهر الفرات: «قررت أشتري بيت في العراق»

شمس الكويتية خلال جولتها بـ نهر الفرات - صورة أرشيفية

وكتبت الفنانة الكويتية «شمس» على «تويتر» معلقة على هذه التغريدة: «جميل هذا الإنسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج... تتوقعون يوافق؟».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين