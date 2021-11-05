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موعد مباراة اليونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة

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موعد مباراة اليونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة موعد مباراة اليونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة

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مواجهة حامية في الدوري الإنجليزي ستقع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي موسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة أمام مانشستر سيتي فهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة حتى ويتصدر تشيلسي البطولة بفارق خمس نقاط كاملة .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو السبت 6 نوفمبر 2021 على ملعب أولد ترافورد الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت .

قنوات بي إن سبورتس تنقل الدوري الإنجليزي عبر شاشتها في قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيدرسون كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - جواو كانسيلو كيفين دي بروينه - رودري - برناردو سيلفا جابرييل جيسوس - فيل فودين - جاك جريليش

دافيد دي خيا إريك بايلي - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف وان بيساكا - فريد - سكوت ماكتوميناي - لوك شاو برونو فيرنانديش كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني

المصرى اليوم

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