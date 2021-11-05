علي جمعة: إذا أراد المسلم أن يتجلى الله في قلبه فعليه بهاتين الصفتين

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أكد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان المسلم إذا أراد أن يتجلى الله تعالى في قلبه، فعليه بصفة التخلي والتحلي، وهي أن يتخلي عن كل قبيح، ويتحلي بكل صحيح.

وقال جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلطان أبوالعلا، بمحافظة القاهرة، وموضوعها عن «مفهوم العبادة»: أن النبي الكريم علمنا كل شئ في هذه الحياة، وعلمنا مكارم الأخلاق وحثنا عليها في كل وقت.

وأشار إلى أن النبي الكريم ربط الأخلاق بعمارة الدنيا، فقال «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» منوها بأن علاقة إهمال الجار بالإيمان بالله، هي علاقة قوية لأن الفعل إنما يكون لوجه الله أو عبادة لله، فأنفذ هذه العبادة في عمارة الدنيا وإطعام الجوعان، وإكرام الضيف. وأكد أن عمارة الكون قد تكون بالاهتمام بالبنيان أو رعاية الإنسان أو نشر العلم أو بالتكافل الإجتماعي أو بعلاج المرضى أو بكل ما يخطر على بال الإنسان من عمارة الأرض. وأوضح د.جمعة أن مقاصد الخلق التي أرادها الله تعالى، نص عليها في كتابه الكريم فقال ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾.

وأضاف أن عبادة الله بينها في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على أبدع ما يكون وبالتفصيل وبطريقة عملية يستطيع كل إنسان أرادها وآمن بها وصدقها أن يطبقها في حياته. وذكر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وكان يقول (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه) .

وأشار د.جمعة إلى أن الله تعالى، جعل النبي الكريم أسوة حسنة للمؤمنين والعالمين، فهو المثال الأتم الكامل والعبدالرباني، الذي إذا ما ذكر صلينا عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح، أن العبادة تشتمل على أن تحسن ثلاث علاقات: علاقة بينك وبين الله، وعلاقة بينك وبين النفس، وعلاقة بينك وبين الكون من حولك، لخصها لنا رسول الله فقال «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن».

وأكد أن الإنسان لو أحسن هذه العلاقات الثلاث، فإنما يكون بذلك قد أحسن العبادة لله تعالى .