أخبار عاجلة

رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران -
الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ! -
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علي جمعة: إذا أراد المسلم أن يتجلى الله في قلبه فعليه بهاتين الصفتين

Print
علي جمعة: إذا أراد المسلم أن يتجلى الله في قلبه فعليه بهاتين الصفتين علي جمعة: إذا أراد المسلم أن يتجلى الله في قلبه فعليه بهاتين الصفتين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان المسلم إذا أراد أن يتجلى الله تعالى في قلبه، فعليه بصفة التخلي والتحلي، وهي أن يتخلي عن كل قبيح، ويتحلي بكل صحيح.

وقال جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلطان أبوالعلا، بمحافظة القاهرة، وموضوعها عن «مفهوم العبادة»: أن النبي الكريم علمنا كل شئ في هذه الحياة، وعلمنا مكارم الأخلاق وحثنا عليها في كل وقت.

وأشار إلى أن النبي الكريم ربط الأخلاق بعمارة الدنيا، فقال «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» منوها بأن علاقة إهمال الجار بالإيمان بالله، هي علاقة قوية لأن الفعل إنما يكون لوجه الله أو عبادة لله، فأنفذ هذه العبادة في عمارة الدنيا وإطعام الجوعان، وإكرام الضيف. وأكد أن عمارة الكون قد تكون بالاهتمام بالبنيان أو رعاية الإنسان أو نشر العلم أو بالتكافل الإجتماعي أو بعلاج المرضى أو بكل ما يخطر على بال الإنسان من عمارة الأرض. وأوضح د.جمعة أن مقاصد الخلق التي أرادها الله تعالى، نص عليها في كتابه الكريم فقال ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾.

وأضاف أن عبادة الله بينها في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على أبدع ما يكون وبالتفصيل وبطريقة عملية يستطيع كل إنسان أرادها وآمن بها وصدقها أن يطبقها في حياته. وذكر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وكان يقول (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه) .

وأشار د.جمعة إلى أن الله تعالى، جعل النبي الكريم أسوة حسنة للمؤمنين والعالمين، فهو المثال الأتم الكامل والعبدالرباني، الذي إذا ما ذكر صلينا عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح، أن العبادة تشتمل على أن تحسن ثلاث علاقات: علاقة بينك وبين الله، وعلاقة بينك وبين النفس، وعلاقة بينك وبين الكون من حولك، لخصها لنا رسول الله فقال «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن».

وأكد أن الإنسان لو أحسن هذه العلاقات الثلاث، فإنما يكون بذلك قد أحسن العبادة لله تعالى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين