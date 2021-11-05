وزير الصحة الألماني: ندخل مرحلة صعبة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لـفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة، مشددا على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال «سبان» إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و709488 بعد تسجيل 37120 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 96346 بعد تسجيل 154 وفاة جديدة.