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الكنيسة الأسقفية تختتم خلوة القساوسة والخدام بدير الأنبا بيشوي

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الكنيسة الأسقفية تختتم خلوة القساوسة والخدام بدير الأنبا بيشوي الكنيسة الأسقفية تختتم خلوة القساوسة والخدام بدير الأنبا بيشوي

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اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم خلوة القساوسة والشمامسة والخدام العلمانيين والتي عقدت بدير الأنبا بيشوي القبطي بوادي النطرون بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

من جانبه، قال رئيس الأساقفة إن أيام الخلوة انقسمت ما بين المحاضرات والرياضة الروحية حيث تضمنت محاضرات ونقاشات عن الرعاية الكنسية والتخطيط الاستراتيجي في الخدمة وفي إدارة المؤسسة الكنسية بالإضافة إلى الجانب الروحي الذي اشتمل على تأملات في التوبة والعبادة والليتورجية

وأشار رئيس الأساقفة إن الخلوة شهدت حضور كافة القساوسة والخدام والشمامسة بالكنيسة الأسقفية بإيبروشية حيث تبادل الجميع الخبرات في الخدمة بـ٢٣ كنيسة على مستوى الجمهورية مضيفًا: «انضم إلينا الكانون أنطوني بول الذي تم تعيينه كمساعد لرئيس الأساقفة لإقليم الإسكندرية وتعرف على أنماط مختلفة من الرعاية الكنسية».

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على استضافة الكنيسة الأسقفية في أيام الخلوة بدير الأنبا بيشوي مؤكدًا أن البابا تواضروس يدلل على محبته بالقول والفعل ويضرب مثلًا لكافة القيادات الكنسية في المحبة والانفتاح والتواضع.

المصرى اليوم

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