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هلاله يظهر الليلة بسماء القاهرة لمدة 33 دقيقة.. البحوث الفلكية: غدا غرة شهر ربيع الآخر فلكيا

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هلاله يظهر الليلة بسماء القاهرة لمدة 33 دقيقة.. البحوث الفلكية: غدا غرة شهر ربيع الآخر فلكيا هلاله يظهر الليلة بسماء القاهرة لمدة 33 دقيقة.. البحوث الفلكية: غدا غرة شهر ربيع الآخر فلكيا

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فان اليوم الجمعـــة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م هو يوم رؤية هلال شهـــر ربيع الآخــر.

وأشار إلى أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة).

وبذلك تكون غــرة شهـــر ربيع الآخــر 1443 هـ فلكيـــاً يوم السبـــــت 6/11/2021م

المصرى اليوم

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