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التحفظ على 10 طن أسمدة زراعية محظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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التحفظ على 10 طن أسمدة زراعية محظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية التحفظ على 10 طن أسمدة زراعية محظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم، من ضبط سيارة نصف نقل جامبو محملة بأسمدة وزارة الزارعة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وتم التحفظ على 10 طن اسمدة ٤٦، وتم إيداع المضبوطات بأحدى الجمعيات الزراعية الحكومية.

تم تحرير المحضر ١٣٠٣٠٠ جنح كفرصقر، و تسليم السيارة إلى مركز شرطة كفر صقر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

المصرى اليوم

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