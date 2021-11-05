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محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد الأرز

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محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد الأرز محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم حصاد الأرز

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من حصاد 212 ألفا و47 فدانا مزروعة بمحصول الأرز بنسبة 100%، بالإضافة إلى كبس وتجميع 245 ألفا و842 طن قش أرز بنطاق دائرة المحافظة.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، وكذلك محاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

من جانبه، أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه خلال موسم حصاد الأرز تم تجهيز 98 نقطة تجميع بنطاق المحافظة ،بالإضافة إلى 89 موقعا جديدا لاستلام وكبس قش الأرز، حيث بلغ إجمالي ما تم كبسه وتجميعه حتي الان بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 245 ألفا و842 طن قش أرز، وتم الانتهاء من فرم 177 ألفا و240 طن وتشوين 867 ألف طن قش أرز، بالإضافة إلى الاستفادة من 145 طن مخلفات زراعية بتحويلها إلى كومات أسمدة عضوية وعلف يوريا. وتم تحرير 47 محضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز قامت إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ 253 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق أعلي إنتاجية له وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية.

المصرى اليوم

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