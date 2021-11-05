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عقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس اسطفانوس، برئاسة ‏الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك. ‏

بدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الوطن والكنيسة، وبالأخص من أجل الشباب الذين هم مستقبل الكنيسة والوطن وعليهم مسؤولية تجاه حياتهم وكنيستهم ووطنهم. وتضرع آباء السينودس إلى الرب أن يعطي الحكمة والبركة لكي تقوم الكنيسة بواجبها وخدمتها على أكمل وجه.

وأصدر الآباء البيان الختامي في ختام الاجتماعات، والذي تضمن متابعة آباء السينودس لكل ما تمَّ إنجازه حتى الآن، في الإيبارشيات المختلفة، من أعمال في المسيرة السينودسية من أجل كنيسة سينودسية، شركة ومشاركة ورسالة.

وأعلن البيان الختامي تقدّم الأنبا كيرلس وليم طلبا بتخلّيه عن مهامه كمطران لكرسي ليكوبوليس «أسيوط» لبلوغه السن القانونية بحسب قانون رقم 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

وتقدم آباء السينودس بالشكر للأنبا كيرلس، وأثنوا على خدمته المباركة للإيبارشية وللكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وأعلن البطريرك إبراهيم، تولي إسحق شغور كرسي ليكوبوليس «أسيوط» من تاريخ 3 نوفمبر الجاري، لحين تعيين مدبرا بطريركيا للإيبارشية.

ووجهت الكنيسة الشكر لمؤسسات العمل الاجتماعي التابعة لها، ودعتها إلى مواصلة العمل من أجل خير وصالح مجتمعنا المصري بكل فئاته، وبالأخص الفئات الضعيفة والمهمشة.

وصلى آباء السينودس من أجل مصر الحبيبة وقيادتها السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة معاونيه، لكي يعطيهم الله تعالى القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.

وثمَّن آباء السينودس قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد. وشكروا الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية، وبلد الاعتدال الديني والفكري لتكون، كما كانت دائما، منارة لكل الشعوب.