تعرف على أبرز تعريفات مشروع قانون «المسنين» بعد الانتهاء من الباب الأول

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حدد مشروع قانون «حقوق المسنين» المقدم من الحكومة عدد من التعريفات الخاصة بالمسن لتحقيق تطبيق أكثر فاعلية للقانون الذي بدأت مناقشته في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وانتهت اللجنة في اجتماعها الأخبر من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

وشهد البند الخاص بتعريف «الإساءة للمسن» مناقشات مطولة، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.

ووافقت اللجنة على تعريف «التأهيل الاجتماعى» بأنه «استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج».

وجاء تعريف «بطاقة المسن الأولى بالرعاية» بأنه «مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون».

و تعريف «خدمة رفيق المسن» بأنها «خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه».

ووافقت على تعريف «الاستغلال»، انه «تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق» .

و كان النائب عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، قد قال إن القانون سيخرج للنور ملبيا لمطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.