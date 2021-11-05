سفارة البرازيل تعرض صورًا نادرة لمصر التقطها الإمبراطور دوم بيدرو الثاني (صور)

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يحتضن مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، معرضا فنيا لسفارة البرازيل بمصر تحت عنوان «العودة إلى مصر»، يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

يضم المعرض نحو 92 صورة فوتوغرافية ولوحات إرشادية التقطها الإمبراطور البرازيلي دوم بيدرو الثانى في رحلته إلى مصر عام 1871، حيث كان معروفا عنه حبه وولعه بالحضارة والتاريخ المصري.

وبحسب سفير البرازيل في القاهرة أنطونيو باتريوتا، كان الإمبراطور أول رئيس دولة من الأمريكيتين يزور مصر، في عامى 1871 و1876، وجمع خلالهما أكثر من ٥٠٠ صورة لمصر، احتفظت بها مؤسسة المكتبة الوطنية في «ريو دى جانيرو»، وتم الاعتراف بها على أنها سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وأضاف السفير أن الصور قدمت للبرازيليين تصورًا مباشرًا عن مصر في القرن التاسع عشر، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بتراثها الثقافي العريق، كما كان على دراية بعدة لغات بما فيها الفهم الجيد للغة العربية، وعندما كان في مصر، حصل على مئات الصور وتعرَّف على أفضل المصورين في ذلك الوقت.

وبسبب جائحة فيروس كورونا كان من المقرر إحضار وعرض النسخ الأصلية للصور التي التقطها الإمبراطور بنفسه، لكن تم إعداد وعرض نسخ مطبوعة منها.