المعاملة الحبيسة.. لوغاريتم "بدل خارج دوام" لحارس مدرسة بالليث يتواصل!

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معاناة تتواصل منذ عامين ونصف.. ويناشد عبر "سبق": حكم وديوان وهيئة

جدد حارس مدرسة بالليث مناشدته لوزارة التعليم بضرورة التدخل في معاناته المتمثلة في عدم صرف مستحقاته العالقة في إدارة تعليم الليث منذ أكثر من سنتين ونصف؛ مؤكداً أنه حصل على حُكم من المحكمة الإدارية بجدة؛ ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف بدل خارج الدوام له ويقدّر بـ 53 ألف ريال، فيما لم يتم صرفه حتى الآن، برغم الحكم الصادر من المحكمة، وتدخل هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة، ووزارة التعليم، وأخيراً ديوان المحاسبة.

وقال الحارس المتضرر عبدالمحسن المالكي لـ"سبق": لم يتم صرف مستحقاتي منذ نحو عامين وأكثر، حيث صدر لي مؤخراً معاملة من ديوان عام المحاسبة بجدة بإجازة صرف خارج الدوام لسنتين ونصف عبر برنامج شامل برقم (108565) لإدارة تعليم الليث، عقب إجازة عيد الفطر الماضي، وحتى الآن لم تقم الإدارة بإجراء الصرف، ولم يتم إدراج المعاملة في نظام فارس وتسجيلها على النظام، ولا تزال المعاملة حبيسة الأدراج، مطالباً الجهات المختصة، بضرورة التحقيق في شكواه الممتدة منذ أكثر من عامين.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً العام الماضي تحت عنوان "هيئة حقوق الإنسان تدخل على خط شكوى حارس مدرسة ضد تعليم الليث"، طالب فيه فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، بعد الشكوى التي تقدم بها الحارس، بالتحقق من الاستدعاء الذي تقدم به، ومعالجته وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وإفادة فرع الهيئة بما يتم.

وكان المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم؛ قد وجّه إدارة تعليم الليث في وقتٍ سابق بصرف مستحقات حارس المدرسة؛ حيث تضمن خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ المُحال إلى إدارة تعليم الليث بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والذي ألزمت فيه الإدارة التعليمية بالليث بصرف خارج دوام للفترة من 1/ 1/ 1437هـ حتى 30/ 6/ 1439هـ لحارس أحد مكاتب التعليم التابع لإدارة تعليم الليث.

وبحسب الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صدوره، ضد إدارة تعليم الليث؛ فإن المحكمة ألزمت إدارة تعليم الليث بأن تَصرف لحارس المكتب التعليمي بمحافظة أضم، خارج دوام للفترة من 1/ 1/ 1437 حتى 30/ 6/ 1439، بعد أن تم تكليفه بالعمل خارج دوام أوقات الإجازات حارسًا على المكتب التعليمي بمحافظة أضم لسنتين ونصف السنة من تاريخ 1/ 1/ 1437 حتى 30/ 6/ 1439، وإلى يومنا هذا لم يتسلم مبلغ البدل الذي يُقدر بـ53 ألف ريال؛ مما اضطره حينها لتقديم شكوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، التي ألزمت الإدارة التعليمية بالليث بأن تصرف له المبلغ بحسب النظام، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.



"سبق" طرحت شكوى حارس المدرسة على متحدث الإدارة التعليمية بمحافظة الليث محمد المالكي، منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.