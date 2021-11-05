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«أنا مش أبوه» .. أنشيلوتي تعليقاً على جاريث بيل مع ريال مدريد

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«أنا مش أبوه» .. أنشيلوتي تعليقاً على جاريث بيل مع ريال مدريد «أنا مش أبوه» .. أنشيلوتي تعليقاً على جاريث بيل مع ريال مدريد

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره رايو فاليكانو ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى ، وستكون المباراة الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي عن حالة الجناح الدولي الويلزي جاريث بيل وغيابه المتكرر عن ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في شهر سبتمبر الماضي عن أن جاريث بيل قد يغيب للإصابة التي يعاني منها حالياً لنحو شهرين.

ورد أنشيلوتي على سؤال خلال المؤتمر بشأن جاريث بيل وحالته ، قائلاً : أنا لست والده ، الجماهير غاضبة منه لأنه خلال الفترات الماضية لم يكن جيداً ولم يحظوا بوقت جيد معه.

وأردف أنشيلوتي : ولكن يجب أن يتذكر الجميع ما فعله هنا ، لقد ساعدنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في عام 2014.

وحول استدعاء جاريث بيل لمنتخب ويلز في التوقف الدولي المقبل ، أضاف أنشيلوتي : نحن ملزمون بالسماح له بالذهاب للعب مع ويلز لأنهم استدعوه ، ولا شك لن يتم إجباره على اللعب إذا لم يكن سليماً تماماً.

المصرى اليوم

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