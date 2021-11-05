السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية بالشرقية دون إصابات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي، على حريق نشب في وحدة سكنية بمنزل يضم 3 طوابق في مدينة القنايات، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بنشوب حريق بوحدة سكنية داخل منزل بدائرة قسم شرطة القنايات.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين بالفحص والمعاينة أن النيران نشبت بالطابق الثالث من أحد المنازل الكائنة بدائرة القنايات، والتهمت محتويات الشقة من أجهزة كهربائية ومفروشات والعفش، دون أن تخلف أية إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة لمعرفة أسبابه وملابساته.