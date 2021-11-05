رغم فرض الغرامات..سويسرا تواجه أزمة القمامة والنفايات المبعثرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تحرز الخطط الرامية لفرض غرامة على القمامة، من مخلفات مختلطة ونفايات مبعثرة، في سويسرا التقدم المنشود .

و من ثم قدمت لجنة برلمانية مقترحات تدعو إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 300 فرنك، نحو 329 دولارا لاستكمال التشريعات المعمول بها حاليا في مجال القمامة على مستوى الكانتونات.

و يكلف تنظيف القمامة، أي المخلفات المختلطة والنفايات المبعثرة في الفضاء العام، في البلاد ما يقدر بنحو 200 مليون فرنك سنويا، وفقا لتقرير لموقع سويس انفو السويسري نشره اليوم الجمعة.

وقال العضو في الحزب الليبرالي الراديكالي يمين الوسط، ماتياس يوسلين :«إنه لمنظر مؤسف أن تسير في محطة قطار صباح يوم الإثنين»، وهو اليوم الذي يلى العطلة الأسبوعية.

وأضاف يوسلين وهو عضو في اللجنة التي اقترحت تعديلات على قانون البيئة الحالي ،مؤكدا لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF: «إنه ليس من المنطقي أن يكون لدينا سياسات مختلفة في ستة وعشرين كانتونا».

وأيده النائب عن حزب الخضر باستيان جيرو، في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA: «نريد المساعدة في الحفاظ على نظافة البلد».

وأشار التقرير إلى انه رغم ذلك، يجادل المعارضون، ولا سيما من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) بأنه من الأفضل زيادة الوعي بالمخاطر التي تتعرض لها الحيوانات بسبب عدم التخلص من القمامة بشكل صحيح. ولفت التقرير إلى أنه تم بالفعل إرسال المقترحات للتشاور مع الأحزاب والمؤسسات والهيئات المعنية قبل أن يبدأ البرلمان مناقشاته حول التنقيحات المقترحة العام المقب