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موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ينتظر عشاق الكرة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، وهي القمة التي تحمل رقم 123 بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، في تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة والتشويق.

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

نشاهد الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك على قنوات أون تايم سبورت، حيث تبث مباراة والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، لأنها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

تابع ايضا: موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتوقيت المباراة في مصر والسعودية

الجولة الثالثة تشهد مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك - صورة أرشيفية

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدوري الممتاز

النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه نادي الزمالك ونادي بيراميدز، لكنه يتفوق الأهلي بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز.

تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

أحمد فتوح- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي

طارق حامد- إمام عاشور- أوباما

أحمد زيزو- بن شرقي- عمرو السعيد

تابع ايضا: بث مباشر.. مباراه الاهلي والزمالك مباشر اليوم (فيديو)

مباراه الاهلي والزمالك مباشر اليوم مباراه الاهلي والزمالك مباشر الآن - صورة أرشيفية

تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد الزمالك في الدوري المصري

نتقل لكم بوابة «المصري اليوم«تشكيل الفريقين الاهلي والزمالك

محمد الشناوي في حراسة المرمى

بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

عمرو السولية- أليو ديانج

قفشة- بيرسي تاو- لويس ميكيسوني- محمد شريف

تابع ايضا: بيان هام من شركة «تذكرتي» لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

المصرى اليوم

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