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رئيس «الإنجيلية» يشارك في احتفال تكريم رئيس «الأكاديمية الدولية للحوار»

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رئيس «الإنجيلية» يشارك في احتفال تكريم رئيس «الأكاديمية الدولية للحوار» رئيس «الإنجيلية» يشارك في احتفال تكريم رئيس «الأكاديمية الدولية للحوار»

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، بمناسبة مرور ٢٠ سنة على خدمته في بعد عودته من الخارج، مساء أمس الخميس، بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: «الدكتور القس ثروت قادس شخصية وطنية مصرية تكره التعصب، محب ووطني، جسد نموذجًا مهمًّا لبناء الجسور بين الشرق والغرب».

كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من السفراء والبرلمانيين وقادة فكر المجتمع المصري.

المصرى اليوم

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