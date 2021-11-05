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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية والإستراتيجية، وضرورة أن يكون للوزارة موقف حاسم لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة الغلاء.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية مما انعكس على كاهل المواطنين، ولعل آخرها ما سبق وأن أعلنه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار الزيت وهذا الأمر انعكس بصورة كبيرة على أسعار الوجبة الأساسية للفئات البسيطة كذلك ارتفاع أسعار الفول وهو الأمر الذي يمس الوجبة الأساسية لشريحة عريضة من الشعب المصرى، تسببت في ارتفاع كبير في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع أسعار الزيت للطعام قبل أيام هي الزيادة الثانية هذا العام للزيت، حيث سبق ورفعت الحكومة سعر العبوة من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا في يونيو الماضي، ثم أعلن مرة أخرى عن زيادة سعر العبوة إلى ٢٥ جنيها كما ارتفعت أسعار الفول المستورد بنسبة تتراوح بين 10 و12% في الأسواق خلال أسبوع، مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا وينعكس هذا على أسعار السلع المقدمة للجمهور.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين أن يكون لها موقف حاسم وجاد في هذا الملف، سواء من خلال زيادة منافذ بيع السلع والثابتة والمتحركة، والتدخل بشكل عاجل لمنع التلاعب في الأسعار بشكل غير منضبط، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق وحملات التفتيش بصورة دورية لإستعادة التوازن وضبط الأسعار مرة أخرى.