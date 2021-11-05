حبس 8 أشخاص في واقعة سرقة دراجة من قائدها بالشرقية

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قررت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس 8 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سرقة دراجة بخارية من قائدها.

وكانت أجهزة الأمن قد كشفت ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وضبط مرتكبي الواقعة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وذلك بعد بلاغ أحد الأشخاص بأنه حال قيادته دراجته النارية اعترض طريقه 3 مجهولين يستقلون دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» بحوزة أحدهم سلاح نارى، واستولوا منه على دراجته النارية وهاتفه المحمول، ولاذوا بالهرب.

وبتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين وعددهم ثلاثة، ولهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، دراجة نارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وعقب ذلك استعانوا بــ 5 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية من سيئ النية، للتوسط في بيع الدراجة النارية مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، الذين قاموا بدورهم بتوصيلهم لأحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية «سيئ النية» لشراء الدراجة مقابل مبلغ مالى قاموا باقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.

وبالكشف عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أنها مُبلغ بسرقتها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس حال توقفها أمام منزله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.