نادي السد يوافق على رحيل مدربه "تشابي" إلى برشلونة

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أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، موافقته على السماح برحيل مدربه الإسباني تشابي هرنانديز؛ من أجل تولي تدريب ناديه السابق برشلونة.

وقال تركي العلي الرئيس التنفيذي لنادي السد في بيان: "أبلغنا تشابي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة؛ وذلك بسبب هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم ذلك، وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وأضاف البيان الذي نُشِر على حساب النادي على موقع "تويتر" قبل قليل: "وافقت إدارة السد على انتقال تشابي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشابي جزء مهم من تاريخ السد، ونتمنى له النجاح".

وبهذا يقترب "تشابي" من تولي تدريب برشلونة؛ خلفًا للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان الذي تولى المهمة بعد إقالة "كومان".

وأقال برشلونة "كومان" بعد هزيمة النادي الكتالوني 0-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي، والتي كانت رابع هزيمة للفريق في ست مباريات في جميع المنافسات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عامًا حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة، ثم تولى تدريب النادي القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.