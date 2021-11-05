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افتتاح بطولة للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

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افتتاح بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ افتتاح بطولة للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

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افتتح اليوم الاتحاد المصري للغوص والاتقاذ بطولة للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ بحضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي cmas بمشاركة ٣١ ناديا من ١٢ دولة أوروبية وأجنبية وعربية وآسيوية وأفريقية.

ويشارك في البطولة ٢٣ ناديا مصريا وتستمر بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ لمدة أربعة أيام بحضور كل أعضاء الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ ومحمد خليل مدير عام البطولة ويسري عبد الفتاح المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والانقاذ.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص والانقاذ cmas مؤخرا بمشاركة وفود ١٣٣ دولة على مستوى العالم وحقق الكابتن سامح الشاذلي فوزا ساحقا بحصده أعلى الأصوات في سابقة هي الأولى من نوعها لمرشح عربي ومصري في انتخابات الاتحاد الدولي ضمن قائمة الروسية آنا اراجانا التي فازت برذاسة الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ لفترة جديدة حتى ٢٠٢٥.

المصرى اليوم

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