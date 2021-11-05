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ميسى يعرض منزله للبيع بـ 5.7 مليون جنيه إسترليني

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ميسى يعرض منزله للبيع بـ 5.7 مليون جنيه إسترليني ميسى يعرض منزله للبيع بـ 5.7 مليون جنيه إسترليني

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طرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان منزله الفخم في ميامي الأمريكية للبيع بعد 7 أشهر فقط من شرائه، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال للعب في إنتر ميامي.

وكان ميسي صريحا بشأن رغبته في العودة إلى كاتالونيا مع عائلته في المستقبل، فقد تحدث أيضا عن أحلامه باللعب في الولايات المتحدة.

في حين أن محاولة بيع منزله في ميامي قد تؤدي إلى بعض الشكوك حول هذه الخطة، لكن لا يزال الفائز بست مرات في الكرة الذهبية يمتلك عقارا في وسط مدينة بورش ديزاين تاور، والذي اشتراه عام 2019.

وتقع الشقة التي يحرص ميسي على بيعها في شاطئ صني آيلز بولاية فلوريدا، وتبعد حوالي 10 أميال عن واجهة ميامي البحرية الشهيرة عالميا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن المنزل مطروح للبيع مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) بعد سبعة أشهر من ملكية النجم الشهير، ويشمل الطابق التاسع بأكمله من المبنى.

ويحتوي المنزل على أربع غرف نوم وأربع حمامات موزعة ومساحة تراس إضافية تبلغ 2100 قدم مربع، ومبرد نبيذ بسعة 1000 زجاجة في مساحة داخلية تبلغ 511 مترا مربعا.

المصرى اليوم

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