أخبار عاجلة

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي -
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحصين 24370 طائر بكفر الشيخ

Print
تحصين 24370 طائر بكفر الشيخ تحصين 24370 طائر بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 24370 طائر ضد الأمراض الوبائية، 3015 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و15 رياشة، ومعاينة 3 مزارع، وسحب 22 عينة ما قبل البيع، بإجمالى 26900 طائر، واستخراج 26 تصريح نقل طيور، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه قال «عبداللاه»، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي