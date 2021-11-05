مصرع عاملان صعقا بالكهرباء في بنها

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لقيا عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء إثر سقوط سلك كهرباء عليهما أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة سعد مركز شرطة بنها.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغا بوفاة عاملان صعقا بالكهرباء أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيان كان يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها فوقع سلك كهرباء عليهما ما أدى إلى صعقهما وتوفيا في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.