أخبار عاجلة

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي -
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع عاملان صعقا بالكهرباء في بنها

Print
مصرع عاملان صعقا بالكهرباء في بنها مصرع عاملان صعقا بالكهرباء في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيا عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء إثر سقوط سلك كهرباء عليهما أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة سعد مركز شرطة بنها.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغا بوفاة عاملان صعقا بالكهرباء أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيان كان يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها فوقع سلك كهرباء عليهما ما أدى إلى صعقهما وتوفيا في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي

ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي