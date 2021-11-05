أخبار عاجلة

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي -
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) -
السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي -
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عقار فايزر فعال لعلاج كورونا بنسبة 89%

Print
عقار فايزر فعال لعلاج كورونا بنسبة 89% عقار فايزر فعال لعلاج كورونا بنسبة 89%
أعلنت شركة فايزر اليوم أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كورونا تظهر بأنها عالية الفعالية.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه "باكسلوفيد" بنسبة 89 % في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وذكرت الشركة أن نتائج هذا الاختبار السريري الذي جرى في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة جيد إلى درجة أن فايزر ستتوقف عن البحث عن أشخاص جدد لإخضاعهم للاختبارات.

ومن المقرر أن ترفع البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أقرب وقت بهدف الحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

وقال المدير التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا "أنباء اليوم تمثّل تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في الجهود العالمية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء".

وأضاف أن "هذه البيانات تدل على أن دواءنا المضاد للفيروس الذي يؤخذ عبر الفم، في حال تم إقراره أو ترخيصه من قبل الهيئات الناظمة، سيكون بمقدوره إنقاذ حياة المرضى وخفض شدة إصابات كوفيد ومنع الحاجة لنقل تسع من 10 حالات إلى المستشفيات".

وتركّز التحليل الأساسي للبيانات على أرقام ترتبط بـ1219 بالغا في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا.

وبدأت فايزر تطوير الدواء في مارس 2020.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات

المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات

إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا

إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا

سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم

سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم

تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس

تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس